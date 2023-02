Są miejsca w Zielonej Górze, w których latarnie świecą za długo? Czytelnicy dzwonią w tej sprawie coraz częściej

Wiadomości o świecących latarniach w Zielonej Górze przychodzą coraz częściej. Mieszkańcy zgłaszają miejsca, w których lampy świecą za długo rano, alby są włączane zbyt wcześnie. Zdarzają się też sytuacje, kiedy latarnie świecą w ciągu dnia. – Tak mamy oszczędzać prąd? – to pytanie się powtarza w ostatnim czasie.

Gdzie zgłaszać takie niepokojące przypadki?

– Każdą awarię oświetlenia należy zgłosić do urzędu miasta. Jeżeli oświetlenie należy do nas, to urząd przekaże do nas takie zgłoszenie. Miasto zawiaduje całością. Pracownicy odpowiedniego wydziału będą wiedzieć, gdzie dalej kierować zapytanie lub informacje – wyjaśnia Elżbieta Darol- Matuszewska, rzecznik prasowy spółki Enea Oświetlenie.