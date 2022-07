Są pieniądze na rewitalizację Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze! Prace potrwają ponad rok. Co się zmieni? Niemal wszystko!

Part Tysiąclecia to nasza wizytówka

- Przecież to nie tylko miejsce rekreacji, odpoczynku, ale też skrót z osiedli do centrum miasta, czy też urzędów, szpitala. Codziennie mnóstwo ludzi tędy przechodzi – mówi pani Maria, która często przychodzi do parku z wnuczką. – To taka nasza wizytówka, a taka zaniedbana. Wierzę, że tym razem modernizacja dojdzie do skutku.

Urząd miasta już w 2013 roku złożył zamówienie na wykonanie koncepcji rewitalizacji Parku Tysiąclecia m.in. do krakowskiego biura BudCud, a jednym z warunków realizacji projektu było włączenie do niego efektów rozmów mieszkańców. Te, jako partner społeczny, przeprowadziła Fundacja Salony – przepytano ok. 2 tys. osób. W planach przewidziano stworzenie kilku tzw. pętli funkcjonalnych np. spacerowych czy też sportowych.

Między nimi miały się pojawić ciągi niskich roślin i krzewów. Zaprojektowano też kilka placów o odmiennym charakterze, wyposażonych w specjalne meble miejskie. Ale ostatecznie do realizacji tych pomysłów nigdy nie doszło…