Są pieniądze, więc kolejne zabytkowe kamienice wypięknieją. Sprawdź, które!

Choć mamy trudny okres i miasto szuka oszczędności, to prezydent nie zawiesił programu rewitalizacji kamienic. I podobnie jak w latach poprzednich z miejskiej kasy popłynie ponad milion złotych na remonty elewacji czy dachów.

Program rewitalizacji kamienic na starym mieście funkcjonuje od lat. Dzięki niemu starówka wypiękniała, elewacje kamieniczek odzyskały dawne kolory i zdobienia.

- Choć sama mieszkam na osiedlu, to jednak co roku interesuje się tym, które kamieniczki odzyskają dawny blask. Robię często im zdjęcia, bo naprawdę jak wychodzą z tej szarości i brudu, to okazują się prawdziwymi perełkami – przyznaje Zofia Migalska z Zielonej Góry. – Jeżdżę do rodziny do innych miast i miasteczek i widzę różnicę. Tam, gdzie nie ma podobnych programów, zabytkowe kamieniczki od dziesiątków lat nie były remontowane i niszczeją. Giną w swej szarości.

Rewitalizacja kamieniec - można dostać 50 proc. dofinansowania

Rewitalizacją w urzędzie miasta zajmuje się od lat Edward Nalepa. Cieszy go każda odnowiona kamienica. Choć wiadomo, że nie da się co roku dofinansować wszystkich zaplanowanych remontów. Ale i tak przez blisko 20 lat funkcjonowania programu udało się wesprzeć 254 zadania (ponad 27 mln zł), zrealizowane przez wspólnoty mieszkaniowe i prywatnych właścicieli.

To właśnie oni mogą starać się o dofinansowanie z zadań modernizacyjnych wysokości do 50 procent kosztów remontu. Wnioski ocenia specjalnie do tego powołania komisja. W tym roku pieniądze dostaną remonty elewacji kamienic i dachów. Nie będzie zaś dofinansowania do modernizacji klatek schodowych czy wymiany okien, a nawet podwórek, jak to zdarzało się w poprzednich latach.

Wszystko to odbywa się pod okiem miejskiego konserwatora zabytków, by odnowione kamienice wyglądały tak jak dawniej, by nie zniszczyć tego, co w nich najcenniejsze.

