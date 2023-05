Są po maturze w zielonogórskiej "Budowlance" już pół wieku. W klasie było 41 dziewczyn. Nie mogły nosić spodni | ZDJĘCIA, WIDEO

Klasa architektury w Zespole Szkół Budowalnych w Zielonej Górze liczyła wtedy 41 dziewczyn. Dzisiaj to Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ale nadal „Budowlanka”. – Jesteśmy chyba fenomenem. Spotykamy się od 50 lat po maturze. Prawie zawsze w tak dużym gronie, jak dzisiaj – mówi Wanda Litecka z domu Hanuszewska.

Na spotkanie przyszły 22 panie. Wiele mieszka daleko od Zielonej Góry. Dwie, które zawsze są, akurat się pochorowały. Która z klasy, może to przychodzi. I tak jest od pół wieku. Zdaniem pani Wandy, „Budowlanka” jest specyficzną szkołą, która tak jednoczy młodzież, że wiele osób spotyka się przez lata po jej ukończeniu.

– Moja szkoła jest dla mnie cudem natury – zachwala Barbara Krzystyniak z domu Baranowska, która pierwsza z dziewczyn wyszła za mąż. – Moją „Budowlankę” uwielbiam do dzisiaj. Na wszystkie spotkania rocznicowe chodzę. Cudownie wspominam wszystkich nauczycieli, którzy poświęcali nam bardzo dużo czasu po godzinach. Należałyśmy do różnych kółek zainteresowań to byłą zasługą nauczycieli. Siedzieli z nami nawet do godziny 22. Szanujemy naszych belfrów do tej pory.