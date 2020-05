Są wyniki badań pacjentów i personelu oddziału chorób wewnętrznych zielonogórskiego szpitala, na którym pracowała zakażona pielęgniarka

Ze względu na pozytywny wynik badań na koronawirusa, cały oddział chorób wewnętrznych został odizolowany. Pacjenci w dobrej kondycji fizycznej (np. czekający na wypis) mieli trafić do izolatorium, które mieści się obecnie w jednym z akademików Uniwersytetu Zielonogórskiego . Ci, potrzebujący dalszej opieki medycznej, mieli trafić na oddział zakaźny.

Zarówno personelowi, jak i pacjentom oddziału chorób wewnętrznych wykonano testy na koronawirusa.

- Właśnie otrzymaliśmy wyniki badań - poinformowała nas w piątek, 22 maja, po godz. 14.00 rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Sylwia Malcher-Nowak. - Wszyscy, którzy byli badani, są "ujemni".

Czyli zarówno pacjenci wspomnianego oddziału jak i pozostały personel nie ma koronawirusa.

Szpital Uniwersytecki, jak mówi rzeczniczka placówki, czeka teraz na decyzję sanepidu, co do dalszych losów zarówno pacjentów i personelu. Czy i kiedy będzie można ponownie uruchomić oddział, co z kwarantanną.

Czytelnicy pytają, jak to jest z informacją na temat zakażeń. Jak są raportowane?

W czwartek, 21 maja, rano Lubuski Urząd Wojewódzki poinformował, że mamy 3 nowe zakażenia w regionie. Pacjenci pochodzili z powiatu świebodzińskiego. Niektórzy pytali, czy wśród nich jest właśnie pielęgniarka pracująca w Zielonej Górze.