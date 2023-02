Sadzimy nowe drzewa w Zielonej Górze, ale niektórzy mają wątpliwości, czy w odpowiednich miejscach, bo mogą nam narobić szkody

Nie tylko przy Bachusie będą nowe wiśnie

Na starówce, wzdłuż ulicy Bankowej, posadzono 37 lip drobnolistnych odmiany Rancho. Takie właśnie drzewa pojawiły się przy ulicy Bankowej. To drobne drzewa, sadzi się je tam, gdzie jest mało miejsca. Stąd nie zajmą one dużo powierzchni we wspomnianym miejscu. Średnio ich wysokość sięga 6 metrów, a szerokość korony wynosi 4 metry. Stworzy więc zieloną aleję, ale nie przysłoni widoku na plac Bohaterów Westerplatte. W centrum nowych drzew będzie więcej. Przy pomniku Bachusa posadzono wiśnie. Właśnie w kilku miejscach na deptaku ściągana jest kostka brukowa. Na ul. Żeromskiego pojawi się 15 wiśni ptasich, a na ul. Mickiewicza (w okolicy kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskie) - trzy głogi pośrednie. Drzewa będą się znajdowały w pasach, gdzie stoją lampy, więc przejazd przez deptak nie będzie utrudniony.

800 drzew na 800-lecie miasta

Korytarze przewietrzające

Jak wyjaśniał mieszkańcom przewodniczący komitetu organizacyjnego obchodów podwójnego jubileuszu miasta, prof. Czesław Osękowski – gatunki drzew i miejsca ich sadzenia wybierają przyrodnicy, naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Chodzi bowiem o to, by stworzyć tzw. korytarze przewietrzające, które spowodują, że będziemy mieć w mieście lepszy klimat.

A czym dokładnie są te korytarze, tłumaczył prof. dr hab. Leszek Jerzak z Uniwersytetu Zielonogórskiego: - Przed 1945 rokiem, kiedy miasto miało niewiele ponad 20 tys. mieszkańców, już myślano co będzie się tu działo wraz z jego rozwojem i zwiększaniem powierzchni zurbanizowanej. Stąd też pojawiała się idea klinów zieleni, które mają łączyć centrum z terenem wokół miasta. Dzięki temu uda się rozwiązać kilka problemów. Korytarze zieleni wprowadzają do centrum chłodne i wilgotne powietrze. Robi się przyjazny człowiekowi mikroklimat. Centrum jest przewietrzane, czyli wyprowadzany zostaje smog - cieplejsze powietrze powstające w centrum miasta unosi się i jest usuwane wraz z wiatrami. Korytarze stają się szlakami zwierząt zmierzających do centrum i z powrotem na peryferia.

Profesor ma tu na myśli oczywiście głównie ptaki i owady, ale także jeże, płazy – zwiększa się bioróżnorodność i podnosi się standard życia. Dodatkowy walor to wzrost cen nieruchomości otoczonych zielenią. I to nawet o 20 proc. Dlatego w wielu krajach mieszkańcy walczą o zazielenianie „plomb”, tworzenie zieleni między blokami, wspierają budowę nowych parków.