Samanta Opalińska na paznokciach tworzy prawdziwe dzieła sztuki. I zdobywa moc nagród na światowych konkursach

- Po wyjściu z salonu niemal od razu wszystkie się połamały - dodaje szczerze Samanta. – A robiłam je 5 godzin! Na szkoleniu wszystko wydawało się takie proste. Co to takiego „zrobić paznokcie”.

- Zaczęło mi się to podobać – opowiada. A że jest ambitna, na paru kursach się nie skończyło. Obecnie ma ukończonych około… 60 szkoleń. Również z mistrzyniami świata. - Moją mentorką jest dwukrotna mistrzyni nail artu z Poznania. I to właśnie ona nauczyła mnie wszystkiego. Malowania na paznokciach twarzy, boksów na mistrzostwa…

[gal]42562485;42562403;42557841;42562389;42557871;42557859;42557865;42557843;42557853;42562397;42557845;42557855;42557861;42557863;42557849;42557867;42557851;42557873;42557869;42562413[/gal]

Szacunek do detalu. Tu wszystko zachwyca!

Boksy to nic innego jak długie tipsy. A dokładnie 10. Na nich maluje się obrazy. Samanta na potwierdzenie swych słów pokazuje przykład wykonanego przez nią dzieła. Obraz, szacunek do detalu, nawet cieniowanie… Wszystko tu zachwyca. – To była moja pierwsza praca – opowiada. - Zajęła 5. miejsce na mistrzostwach Europy. Byłam bardzo dumna. Boksa maluje się miesiącami. Dniami i nocami. Jest na nim wiele technik. Same mistrzostwa nie polegają zaś na tym, kto zrobi najładniejszą pracę (choć owszem, też), ale kto zmieści się w punktacji. Jest do spełnienia kilkadziesiąt kryteriów. I punkt po punkcie wszystko jest zliczane.