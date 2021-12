Samodzielnie wykonaj świąteczne ozdoby z WiMBP przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze

Pierwsze rodzinne warsztaty dla dzieci z rodzicami odbyły się 1 grudnia. Dla przybliżenia świątecznej atmosfery dzieci wysłuchały historii związanej z pewnym jegomościem w czerwonym płaszczu i z białą brodą, bez którego nie obędzie się żadna gwiazdka. Pani Anna Urbańska, pracownik WiMBP im. C. Norwida czytała książkę “Prezent gwiazdkowy dla Korneliusza Klopsa”, autorstwa Johna Burninghama. Książeczka jest opowieścią o tym, jak Święty Mikołaj został zmuszony do ponownego wyruszenia w drogę, gdy na dnie worka odkrył jeszcze jeden niedostarczony prezent. Czy uda mu się dotrzeć na czas do chłopca, który nie otrzymał świątecznego podarunku? Możecie się przekonać wypożyczając książeczkę w bibliotecznej filii przy ul. Podgórnej 45.