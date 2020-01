Sanatorium Miłości 2020. Zielonogórzanin uczestnikiem drugiej edycji programu Sanatorium Miłości. Kim jest Waldemar?

W programie TVP "Sanatorium Miłości" bierze udział 12 osób, emerytów. Sześć pań i sześciu panów w czasie pobytu w sanatorium korzystają z zabiegów leczniczych oraz nawiązują wspaniałe przyjaźnie. Wszyscy uczestnicy programy Sanatorium Miłości 2020 są samotni i chcą to zmienić.

„Sanatorium miłości" to program - reality show - TVP. Już od pierwszej edycji mówiło, że ma zastąpić inny hit TVP "Rolnik szuka żony". Ruszyła druga edycja tego popularnego programu. - Ogromne emocje, sporty ekstremalne i szansa na miłość. Dwunastu seniorów czeka przygoda - opisują producenci kultowego już "Sanatorium miłości".

"Sanatorium Miłości"2 - kto bierze udział w nowej edycji programu?

Wiesława z Białegostoku

Władysław B. z Łodzi

Iwona z Radomska

Adam z Wolbromia

Halina z Kielc

Waldemar z Zielonej Góry

Władysław P. z Jastrzębia-Zdroju

Wojtek z Warszawy

Bożena z Lombard koło Chicago

Barbara z Sosnowca

Stenia z Wrześni

Gerard z Zabrza

Bohaterowie Sanatorium miłości 2

- „Sanatorium miłości” to program, w którym udowadniamy, że emerytura to nowy i przede wszystkim aktywny rozdział życia. Sześć pań i sześciu panów wyrusza w niezwykłą, pełną emocji i wrażeń podróż. Różnią się między sobą osobowościami i życiowymi doświadczeniami. Wszyscy są samotni i chcą to zmienić! - informują producenci.