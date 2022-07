Sara James, młoda Lubuszanka podbija Amerykę. Ta dziewczyna ma talent! Pojawiła się na ogromnym telebimie na Times Square w Nowym Jorku Sandra Soczewa

Sara James to piekielnie zdolna 14-latka z Ośna Lubuskiego. Młoda Lubuszanka wygrała czwartą edycję popularnego, telewizyjnego show "The Voice Kids", zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior 2021, a w ostatnim czasie pojawiła się w amerykańskim show "America's Got Talent". Sara podbiła w nim serca nie tylko widzów, ale też jurorów. Simon Cowell po jej występie wcisnął tzw. złoty guzik. To nie koniec sukcesów Sary!