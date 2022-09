Sara James wystąpiła w finale America's Got Talent. Ta dziewczyna jest niesamowita! Znów zachwyciła! Kiedy poznamy wyniki? Aleksandra Sierżant

To przyzna każdy - Sara James znów zachwyciła swoim występem w finale America's Got Talent. Tym razem wykonała utwór Kate Bush - Running Up That Hill. Niesamowity głos, wyjątkowa uroda i fakt, że na scenie czuje się, jak ryba w wodzie - czy to wystarczy, by wygrać amerykańskie show?