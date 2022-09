Sara James z Ośna Lubuskiego w finale America's Got Talent. Lubuszanka zachwyciła Amerykę!

Sara James w amerykańskim show

Sara James to 14-latka z Ośna Lubuskiego, która wygrała czwartą edycję popularnego, telewizyjnego show "The Voice Kids". Zajęła również drugie miejsce w Eurowizji Junior 2021, gdzie wystąpiła z piosenką "Somebody".

Jurorzy zachwyceni

Kiedy Sara stanęła na scenie i powiedziała, ile ma lat, jurorzy nie mogli w to uwierzyć. Zaskoczeniem było również to, że dziewczyna pochodzi z Polski, bowiem jak się okazało, połowa jurorów z tego amerykańskiego show ma polskie korzenie. Lubuszanka na scenie wykonała popularny utwór "Lovely" Billie Eilish. Jak sama mówiła - wybrała go, bo według niej jest bardzo emocjonalny. I jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę! Po fenomenalnym występie publika wstała i biła gromkie brawa.