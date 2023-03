Sara James została "Małą Syrenką". Lubuszanka podłożyła głos w najnowszej produkcji Disneya. Zobaczcie zwiastun!

Disney postawił na adaptację kultowej bajki. Już niebawem zobaczymy na wielkim ekranie nową Małą Syrenkę i na pewno ta produkcja nas pozytywnie zaskoczy. A powody są dwa! Pierwszy - głosu głównej bohaterce użyczyła Sara James, młoda Lubuszanka pochwali się też oczywiście w tej produkcji swoim wyjątkowym wokalem! Powód drugi - główna bohaterka adaptacji kultowej historii jest czarnoskóra - Disney po raz kolejny chce pokazać, że łamie stereotypy, promując przy tym idee równości i tolerancji.

Sara James jest piękna, elokwentna i ma ogromny talent. Ta dziewczyna ma taki głos i taką charyzmę, że nie sposób przejść obok niej obojętnie. Podczas jej występów po skórze dosłownie przechodzą ciarki. Temu co robi, oddaje się w stu procentach i widać tego efekty. Ta dziewczyna nie przestaje nas zaskakiwać i wciąż daje nam kolejne powody do dumy. Najpierw zachwyciła wszystkich, występując w The Voice Kids, później była Eurowizja Junior, złoty bilet w America’s Got Talent, a teraz to! Współpraca z Disneyem! Dla wielu "ludzi z branży" jest to spełnienie marzeń i ogromny zawodowy sukces, a ona do tego wszystkiego doszła już dziś, mając zaledwie 15 lat!

Sara James wypłynęła na szerokie wody. Z małego miasteczka, do wielkiego świata

Sara James pochodzi z Ośna Lubuskiego (pow. słubicki). Ta 15-latka muzykę ma we krwi! Jej mama Arleta Dancewicz również występowała na większych scenach, a ostatnimi czasy wraz z córką wystąpiła w specjalnej edycji Szansy na Sukces, gdzie wspólnie zaśpiewały kolędę. To, jak śpiewa mama Sary było dla wielu zaskoczeniem - większość fanów była pewna, że Sara muzykalność odziedziczyła po tacie. John James jest piosenkarzem i producentem muzycznym - stworzył duet Loui & James, a wraz z chórem Mezo wystąpił w show Bitwa na Głosy.

Jednak Sara odnosi wielkie sukcesy nie tylko dzięki talentowi, ale również ciężkiej pracy. Nastolatka od najmłodszych lat szlifuje swój wokalny warsztat. Śpiewu od dziecka uczyła się pod okiem Edyty Kręgiel w Studiu piosenki SMOK Słubice (studio działa przy Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury). Ta mieszanka - talentu, pracy i muzyki we krwi - przyniosła efekty.

Dziś Sara James może poszczycić się nie tylko wygraną w The Voice Kids, drugim miejscem na Eurowizji Junior, fenomenalnymi wstępami w amerykańskim talent show America's Got Talent (złotym przyciskiem od znanego łowcy talentów od Simona Cowella, czy występem ramię w ramię z The Black Eyed Peas). Teraz do wielu sukcesów dochodzi jeszcze jeden - dubbingowanie głównej postaci w produkcji Disneya. Po prostu... wow!

Rozwiń

Sara James śpiewa w "Małej Syrence" i użycza głosu głównej bohaterce. To jej wielki dubbingowy debiut!

O nowej produkcji Disneya można napisać naprawdę wiele. Jednym z powodów jest udział Sary James w produkcji, a drugim fakt, że w 2023 roku na wielkim ekranie zobaczymy czarnoskórą syrenkę. Przez lata korporacji zarzucano rasizm, a także seksizm oraz kreowanie głównych postaci na kanwie stereotypów. Te zarzuty przyniosły efekt - widzowie mogli podziwiać w kinach waleczną i charakterną Meridę, dobrze bawić się z Biancą - bohaterką plus-size, czy podziwiać Tianę - czarnoskórą księżniczkę.

Decyzja więc, by Arielką została Halle Bailey była odważną i jak się okazało, nieco ryzykowną. Po opublikowaniu trailera w sieci zrobiło się naprawdę gorąco. Jedni tę decyzję krytykowali, inni zachwalali.

Współpraca z Disneyem to niesamowita przygoda!

Sugestie, że Sara nawiązała współpracę z Disneyem, pojawiały się w mediach już od jakiegoś czasu. Podczas wywiadu w Dzień Dobry TVN zapytano o to wokalistkę, ta jednak wtedy nie chciała zbyt wiele zdradzać. W końcu jednak Sara poinformowała o wszystkim na swoich kanałach w social mediach.

- Niektórzy z Was już się zorientowali, że śpiewam jako Ariel w polskiej wersji językowej „Małej syrenki”! Nadal nie mogę w to uwierzyć, że udzieliłam swojego głosu tytułowej postaci, a także wykonałam te wspaniałe utwory w filmie od Disney Polska

Jest to mój dubbingowy debiut! - napisała wokalistka na Instagramie.

Lubuszanka zaznaczyła jednak przy tym, że ta niesamowita przygoda wymagała od niej nowego podejścia do pracy głosem. Kiedy zobaczymy cały film? Wielka premiera już 26 maja!

Sara James nie zwalnia tempa!

W tym roku Sara James wydała kolejny singiel "Bloodline". Tym razem Sara po raz pierwszy była współodpowiedzialna za muzykę oraz słowa. Można więc rzec, że z dnia na dzień staje się artystką przez coraz większe "A".

Rozwiń

"Bloodline" opowiada o samoakcpetacji, o zetknięciu z hejtem, o odrywaniu poczucia własnej wartości. Uwór mówi o równouprawnieniu oraz tolerancji. Opowiada o tym, z czym Sara sama musiała się mierzyć. To osobista opowieść, która zachwyca słowami i wykonem. Nic więc dziwnego, że szybko stała się prawdziwym hitem i to nie tylko w Polsce. Nowy singiel Sary został pierwszym polskim utworem, który trafił na listę New Music Friday na Spotify aż w 25 krajach! Dzięki temu młoda wokalistka doczekała się fenomenalnej reklamy - jej utwór, który dostępny jest na Spotify promowany był telebimach umieszczonych przy murawie stadionu Camp Nou.

Wiemy też, że niebawem Sara James będzie gościem w show "Master Chef Junior"!

I wiemy jeszcze jedno - Sara zaskoczy nas jeszcze nieraz!

Rozwiń

Dyskografia Sary James. Jakie single wydała Lubuszanka?

2021 rok: "Czarny Młyn" (oraz Kuba Szmajkowski)

"Somebody"

"Jak co roku" 2022 rok: "Lecę"

"Nie jest za późno"

"Na sam szczyt"

"Magia jest w nas"

"My Wave"

"Taka sama" 2023 rok: "Bloodline"