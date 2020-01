Sauna na Dzikiej Ochli. Tego jeszcze nie było! Idealna propozycja dla morsów i nie tylko [ZDJĘCIA]

Kąpielisko Dzika Ochla od kilku lat zimową porą stało się ulubionym miejscem spotkań, szczególnie morsów. Miłośników zimnych kąpieli można spotkać tam codziennie. Jak podkreślają, każda pora jest dobra na zahartowanie organizmu. Do niedawna zielonogórzanie mogli liczyć nie tylko na dobre miejsce do kąpieli, ale też bezpieczny plac, gdzie mogliby się przebrać (w listopadzie patio zostało dodatkowo osłonięte od deszczu i wiatru). Teraz Fundacja RONDO, która od maja 2019 roku jest gospodarzem Dzikiej Ochli Parku Linowego, przygotowała coś więcej. Od kilku dni uruchomiona została sauna fińska.

- Chcemy ożywić to miejsce nie tylko wiosną. Zimą, jak zauważyliśmy, popularnością cieszą się kąpiele morsów. Sauna fińska została przygotowana na ich prośbę. Mamy jednak nadzieję, że skorzystają z niej również też pozostali mieszkańcy - przyznał nam Adam Stachowski, przedstawiciel fundacji.

To pierwsza taka sauna w regionie z widokiem na wodę

Dzika Ochla - zasady korzystania z sauny

Z sauny skorzystać może każdy. Zmieści się w niej od 6 do 8 osób. Koszt jednego seansu (45 minut) to 20 zł. Warto mieć przy sobie gotówkę. Jeśli chodzi o płatność kartą, oczywiście jest ona przewidziana. Gospodarze obecnie testują terminal.

Co trzeba zabrać ze sobą? Pamiętajcie, aby mieć klapki oraz dwa ręczniki (jeden pod stopy, drugi do okrycia). Gospodarze przygotowali dla klientów szatnię.

Wejścia do sauny od poniedziałku do piątku zaplanowane są co 45 minut

Plan wejść:

16.00-16.45

16.45-17.30

17.30-18.15

18.15-19.00

19.00-19.45

19.45-20.30

Uwaga! W weekendy proponowane będą wcześniejsze godziny. Najlepiej śledzić wtedy profil Dzika Ochla Park Linowy na Facebooku.