Schronienie przed wojną w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze znalazły siostry z mamą i babcią z Odessy

Pomoc dla Ukrainy. Tak pomaga Lubuski Teatr

Kira ma 5 lat, Taisiya 7, a Margo 9. Przyjechały do Zielonej Góry z mamą i babcią z Odessy. Mają kota i psa. Jechały kilka dni przez Mołdawię, Rumunię, Węgry i Słowację. Zamieszkały w Lubuskim Teatrze. – To była długa droga. Przyjechały wykończone – przyznaje dyrektor teatru Robert Czechowski. – Opiekujemy się nimi. Ludzie z teatru przynieśli telewizor, pralkę, żelazko, wszystko, co jest potrzebne. Robimy zbiórki pieniędzy, kupujemy im jedzenie. Zorganizujemy im za chwilę dobry Internet, żeby mogły uczestniczyć w zdalnych lekcjach.

Dziewczynki razem spędzają czas i bawią się. Ale mają w pamięci wycie syren ostrzegających przed nalotem lotniczym.