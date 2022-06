Ścieżka rowerowa połączy Zieloną Górę z Nową Solą. Ma być gotowa za rok! Jest już umowa z wykonawcą

Inwestycje w Zielonej Górze i Nowej Soli. Wspólny odcinek ścieżki

Budowę ok. jedenastu kilometrów ścieżki rowerowej sfinansują wspólnie Zielona Góra, gmina Otyń, Nowa Sól i powiat nowosolski. Główne wsparcie na ten pochodzi z rządowego programu Polski Ład, to ok. 12 milionów. Koszt inwestycji to ok. 20 milionów.

We wtorek, 15 czerwca w pałacu w Zielonej Górze Zatoniu partnerzy projektu zawarli umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu.