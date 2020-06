Ścieżka rowerowa Sulechów - Babimost wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców regionu

Plany już wywołują dyskusję wśród mieszkańców. Jedni się z nich bardzo cieszę i z niecierpliwością czekają na realizację. Inni też się cieszą, ale mają inne pomysły na przebieg trasy, choć nie po terenach należących do gmin. Napisał do nas m.in. pan Jan. W liście czytamy m.in. Ostatnimi czasy reaktywowano tzw. Lubuskie Trójmiasto. Jednym z jego filarów ma być budowa ścieżek rowerowych, które połączyłyby Nową Sól, Zieloną Górę i Sulechów z siecią Regionu Kozła czyli Babimostem. Częścią tego planu jest budowa odcinka Sulechów - Klępsk, zapowiedziana przez burmistrza Sulechowa. Plan ciekawy jednak jego szczegóły budzą wątpliwości. Otóż naturalnym szlakiem dla takiej ścieżki wydaje się ślad nieczynnej linii kolejowej Sulechów - Wolsztyn. Nic bardziej mylnego! Mimo iż torowisko rozebrano kilka lat temu i jego pozostałości zarastają krzakami, gmina Sulechów chce poprowadzić trasę rowerową innym szlakiem. Jakim? Na pewno nie po starych torach więc pozostają opcje puszczenia jej wzdłuż starego leśnego duktu lub w ciągu drogi krajowej 32. Bez względu na opcję, obie wydają się być fatalnym wyborem dla rowerzystów. Rowerem wzdłuż ruchliwej drogi krajowej, wdychając spaliny i licząc, że pędzące auto nie wypadnie z niej wprost na nas?

PKP nie potrzebuje tego terenu

Dochodzi także odległość, do Klępska rowerzysta nadłoży ok 2km. Leśna droga o ile zdrowsza i krótsza, zawiera wzniesienie które na pewno stanie się problemem dla sporej większości rowerzystów, rolkarzy czy fanów hulajnóg. Powrót to z kolei szybki i niebezpieczny zjazd. Dochodzą ścięte drzewa, których w lesie jest przecież i tak dużo.

Jedyną słuszną opcją wydaje się więc budowa drogi rowerowej po starym nasypie kolejowym. W okolicy Nowej Soli czyli partnera z Lubuskiego Trójmiasta nie stanowiło to problemu. PKP zupełnie nie potrzebuje skrawka terenu i można było pokusić się o przejęcie go za symboliczną złotówkę.Przecież jazda rowerem po byłym torowisku to sama przyjemność, brak stromych wzniesień, oddalenie od ruchliwych dróg, żadne drzewo nie ucierpi przez budowę, trasa zaczynałaby się w samym Sulechowie, byłaby najkrótsza i stanowiłaby trzon pod kolejne ścieżki rowerowe, także dalej po dawnych torach w kierunku Kargowej.

