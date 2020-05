Ścieżka rowerowa z Zielonej Góry do Cigacic kilometr po kilometrze... Zobacz!

Od 2015 roku Zielona Góra pod względem powierzchni jest szóstym miastem w Polsce. Teren rozległy, w większości porośnięty lasami. Idealne miejsce do rowerowych wędrówek. Nie tylko rekreacyjnych. To także sposób – bezpieczny i ekologiczny – dotarcia do centrum miasta, ogródków działkowych czy zrobienia zakupów.