Ściganie czas zacząć! Falubaz Zielona Góra szykuje się do sparingów z toruńskimi „Aniołami”

Ich rywalem będzie KS Apator Toruń. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00, dla kibiców udostępnione zostaną sektory A1, A2, start VIP oraz trybuna K. Otwarcie bram stadionu o godz. 14.30, bilety w cenie 20 zł dostępne są w przedsprzedaży w serwisie biletynafalubaz.pl oraz w sklepie kibica na stadionie przy ul. Wrocławskiej. W dniu zawodów wejściówki kupić będzie można w kasach przy wejściu na trybunę K od godz. 14.30. Dzieci do lat 13 na stadion wejdą bezpłatnie.

Hotel na żużlu jeszcze nie jeździł. To zmieni się w Falubazie Zielona Góra

Torunianie - brązowi medaliści PGE Ekstraligi z poprzedniego sezonu – przyjadą do Zielonej Góry w silnym składzie, m.in. z Emilem Sajfutdinowem, Patrykiem Dudkiem, czy Robertem Lambertem. Falubaz do meczu też przystąpi w możliwie najmocniejszym zestawieniu. Zabraknie jedynie Piotra Pawlickiego, który wraca do pełnej formy po urazie mięśnia nogi.

Składy drużyn: