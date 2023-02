Sebastian Kowalczyk: W Zielonej Górze żyje mi się naprawdę dobrze

- Cóż, muszę się wreszcie wybrać na żużel. Jeszcze nigdy nie miałem możliwości obserwować meczu na żywo. Były gracz Zastalu Filip Matczak wspominał mi, że to duża różnica: obejrzeć mecz z trybun zamiast sprzed telewizora. Wiadomo, chodzi o ryk silników i specyficzny zapach. Mam nadzieję, że po sezonie uda mi się jakoś zawitać na któreś ze spotkań. A miasto? Zawsze mi się podobało, jeszcze gdy przyjeżdżałem tu jako rywal Zastalu. Ogólnie słyszałem mnóstwo pozytywnych opinii i mogę je tylko potwierdzić. Wiadomo, że życie koszykarza to pewien schemat „hala-dom, hala-dom”, ale udało mi się zobaczyć kilka ciekawych miejsc. Żyje mi się tu naprawdę dobrze. A konkretne miejsce spędzania wolnego czasu? Nie chciałbym, aby było to odebrane jako brak profesjonalizmu, ale gdy nie mamy meczu lub treningu, chętnie z Przemkiem Żołnierewiczem wybieram się do Burger House’a.