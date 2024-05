Sejmik lubuski. Radni województwa wybrali członków zarządu województwa

- Sprawiedliwość to jedno, matematyka to drugie. Często w polityce mówi się o matematyce, więc my też o niej mówimy. To jest logiczne, że dwa to jest więcej niż zero. Uważamy, że to jest niesprawiedliwe i nielogiczne matematycznie, żeby Lewica miała członka zarządu, a Polska 2050 nie – mówiła nam tuż przed sesją posłanka Maja Nowak. - Tak samo uważamy, że nie powinno być dwóch członków zarządu z PSL i zero Polski 2050, ewentualnie po jednym. Według nas, uczciwym byłoby, żeby każda partia wchodząca do koalicji miała po jednym członku zarządu. Wiadomo, że Koalicja Obywatelska będzie miała ich więcej, to też wynika z matematyki.