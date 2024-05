Sejmik województwa lubuskiego rozpoczął siódmą kadencję.30 radnych głosowało i 30 głosów zdobyła Anna Synowiec i została nową przewodniczącą

Nowy radny województwa i jednocześnie przewodniczący struktur Polski 2050 w regionie lubuskim Tomasz Siemiński podkreśla, że jego ugrupowanie szło do sejmiku z hasłem przywrócenia samorządności i decentralizacji prac sejmiku.

– Nie może tak być, że urzędnicy w Warszawie będą nam wskazywać, co mamy robić. Chcemy przede wszystkim dążyć do tego, abyśmy mogli decydować o pieniądzach z podatków PIT i CIT, a także pracować nad tym, aby transfer środków inwestycyjnych trafiał do samorządów, a nie tylko środki wystarczające na subwencje i podstawowe koszty. KPO zostało odblokowane. Mamy tylko trzy lata, musimy bardzo szybko i sprawnie zrealizować te środki, ale żeby je wydać, potrzebujemy mieć środki własne – wyjaśnia Tomasz Siemiński.