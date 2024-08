Seniorka dała oszustom dostęp do konta. Straciła ponad 400 tysięcy złotych!

Na taką fałszywą ofertę dała się złowi siedemdziesięciopięcioletnia zielonogórzanka. Kobieta zobaczyła w mediach społecznościowych fałszywą reklamę o inwestycjach przez internet. Wykorzystano w niej wizerunki polityków, a inwestycje miały być nadzorowane przez polski rząd. Seniorka podała w formularzu kontaktowym swój numer telefonu i na ten numer zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako pracownica zagranicznej firmy współpracującej przy tych inwestycjach z polskimi bankami.

- Kobieta nadała siedemdziesięciopięciolatce numer klienta, a po pewnym czasie do zielonogórzanki zadzwonił mężczyzna, który przekonał ją do zainstalowania aplikacji służącej do śledzenia jej inwestycji. Fałszywy doradca przekonał ją również do wpłaty trzydziestu tysięcy złotych. Oczywiście seniorka widziała na ekranie jak wzrasta jej zarobek. Przy następnym logowaniu do banku zauważyła natomiast, że kursor myszki porusza się po ekranie bez jej udziału i wykonywane są dziwne przelewy - relacjonuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.