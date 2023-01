Seniorzy bawili się na wielkim balu w Zielonogórskiej Palmiarni. Kto grał pierwsze skrzypce? Zobacz!

Seniorzy nie kryli zadowolenia z uczestniczenia w imprezie. Bo jak podkreślali, to okazja do spotkania się z osobami w ich wieku, porozmawiania, powspominania dawnych czasów. Dzięki balowi mają lepszy humor. No i wyszli z domu, więc ruch też jest wskazany. A taniec to najlepsza gimnastyka, tak bardzo potrzebna w trzecim wieku.