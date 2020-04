"Seniorzy spacerują po sklepach, urządzają sobie pogawędki" - zauważa nasz Czytelnik. "Urządzają sobie wycieczki po marketach" - komentuje

Mimo obostrzeń i zagrożeń, jakie niesie ze sobą koronawirus, nasz Czytelnik zauważył bardzo niepokojące zjawisko dotyczące "wycieczkujących" do sklepów osób starszych. Podkreślił, że zamiast zrobić szybko zakupy, osoby które widział, spacerowały między półkami, urządzając sobie pogawędki.

Za nami święta Wielkiej Nocy, które w tym roku były inne niż zwykle. Nie poszliśmy do kościoła, nie spotkaliśmy się w większym, rodzinnym gronie, nie wybraliśmy się ze święconką. Jednak obecna sytuacja nie wpłynęła na coroczny "zakupowy szał". Świąteczne, większe zakupy robił praktycznie każdy. W tym roku musieliśmy przyzwyczaić się do kolejek przed wejściem, ale nawet one nie zniechęciły do częstego pojawiania się w sklepach. Dotyczyło to przede wszystkim seniorów. Dla nich zostały wyznaczone specjalne godziny (10:00 - 12:00), w których zakupy zrobią tylko osoby powyżej 65. roku życia. Mimo to praktycznie o każdej porze możemy spotkać wielu seniorów w marketach.

W tej sprawie skontaktował się z nami jeden z Czytelników mieszkający na obrzeżach Zielonej Góry. Jest w grupie podwyższonego ryzyka, ma za sobą kilka ciężkich chorób. Na zakupy udał się pierwszy raz w tygodniu i ostatni przed świętami. Jednak przeraziło go to, co zobaczył w marketach.

- Połowa ludzi w sklepie to starsze osoby. Zrobiłem szybko zakupy i ustawiłem się do kasy, a te same starsze panie, które spotkałem na początku sklepu, wciąż po nim spacerują, jak gdyby nigdy nic. Seniorzy mają swoje wyznaczone godziny, a nawet o innych porach urządzają sobie wycieczki po marketach. Powinno się wejść do sklepu i jak najszybciej zrobić zakupy, a nie spacerować. Kiedyś zwróciłem uwagę jednej pani, bo mamy przecież zakaz zgromadzeń, a ona wraz z czterema innymi seniorkami stanęła w przejściu i zaczęła rozmawiać. Wszyscy byli jeszcze oburzeni, że się odezwałem. Ludzie, zostańcie w domach i nie wybierajcie się kilka razy dziennie na zakupy – apeluje nasz Czytelnik.