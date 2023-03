Sensualność, czyli magiczne wydarzenie! Fotografia i muzyka sprawiły, że uczestnicy spotkania poczuli się wyjątkowo

Sensualność, czyli fotografie Jakoba Franka i muzyczna uczta

Unikatowy, ulotny i pełen przeżyć ukrytych w subtelnych kobiecych aktach i głębokiej, klimatycznej muzyce – w takim magicznym wydarzeniu można było uczestniczyć w Cafe Noir tylko w jeden wieczór – w środę.

Prezentowane fotografie były autorstwa inicjatora i pomysłodawcy eventu, pochodzącego z Sulechowa artysty fotografa Jakoba Franka. I to on do współtworzenia "Sensualności", bo taki tytuł miało to wydarzenie, zaprosił Sebastiana Siudę. Gorzowskiego gitarzystę, który swoje indywidualne projekty tworzy pod pseudonimem Mała Fuzja. Jest też, obok Kajetan Sudera z Zielonej Góry, współtwórcą zespołu Biała Ćma, który znany jest między innymi z niezwykle oryginalnych interpretacji muzycznych wierszy lubuskich poetów. W przerwie przygotowań do realizacji swojej już drugiej płyty muzycy chętnie udzielają się w projektach innych artystów. Kajetana Sudera można było zobaczyć w przedstawieniach Teatru Rozrywki TRÓJKĄT, a Sebastian Siuda podjął się ilustracji muzycznej wystawy Jakoba Franka.