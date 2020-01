SEO czy SEM? Lepiej inwestować w pozycjonowanie, czy w płatne kampanie w Google?

Kiedyś to było! W czasach gospodarki planowanej, za cały marketing często odpowiadał szyld nad wejściem do firmy, uzupełniony ogłoszeniem w radio lub gazecie. Przy ciągłym braku wszelkich produktów, wydatki na reklamę były nieadekwatne do krajowych realiów. Wszelkie Social Media i kampanie marketingu szeptanego dokonywały się w ramach dyskusji prowadzonych w niekończących się kolejkach, a opinie o produktach wymieniano zazwyczaj przy filiżance kawy zbożowej. Czasy się jednak zmieniły i firmy muszą się dostosować do nieustannej presji rynku. W niniejszym artykule chcemy przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z marketingiem internetowym, aby czytelnik mógł dokonać bardziej świadomych decyzji dotyczących wydatków mediowych.

Czym jest SEO, a czym jest SEM? SEO (Search Engine Optimalization) pod tym pojęciem kryje się proces optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek internetowych zwany również pozycjonowaniem. Celem SEO jest sprawienie, by dany serwis internetowy zajmował jak najwyższe pozycje w organicznych wynikach wyszukiwania dla wybranych słów kluczowych i fraz. SEM (Search Engine Marketing) to ogół działań marketingowych prowadzonych w celu podniesienia widoczności Reklamowanej Witryny. W ogólnym rozumieniu SEM jest pojęciem szerszym, do którego zalicza się działania SEO, oraz kampanie płatne w wyszukiwarce. Często jednak spotkać się można z innym podziałem, według którego SEO oznacza pozycjonowanie strony (linki organiczne), a SEM to reaklamy w wyszukiwarce (linki sponsorowane), i właśnie takiego podziału będziemy się trzymać w niniejszym artykule. Zalety SEO (Search Engine Optimalization) Celem działań SEO jest sprawienie, aby link do witryny klienta wyświetlał się na jak najlepszej pozycji w organicznych wynikach wyszukiwarki (SERP- Search Engine Results Page). Oznacza to, że gdy potencjalny klient wpisze w wyszukiwarce hasło odnoszące się do naszego biznesu (np. nazwa sprzedawanego przez nas produktu lub usługi), to link do naszej witryny wyświetli mu się na górze strony.

Absolutnym minimum jest dostanie się do pierwszej siódemki, gdyż dalsze wyniki mogą być prezentowane na drugiej stronie wyszukiwania. Starożytne podania mówią o śmiałkach, którzy tam dotarli, jednak zdecydowana większość użytkowników kieruje się zasadą, że jeśli czegoś nie ma na pierwszej stronie, to jest niegodne uwagi. Proces pozycjonowania strony odbywa się wielotorowo i jest długotrwały. Jego celem jest przekonanie robotów indeksujących, że nasza witryna najlepiej odpowiada na potrzeby użytkownika wpisującego w wyszukiwarkę dane hasło. Chcesz być na bieżąco z działaniami marketingowymi w internecie? Wybierz się na konferencje marketingON. Najważniejszą konferencję w tej części Polski:

marketingON 2019 - konferencja marketingowa w Bydgoszczy from Polska Press Grupa on Vimeo. Ogromny wpływ na pozycję strony mają więc odpowiednio przygotowane treści. Wyszukiwarki chętnie pokazują witryny z oryginalnymi, wyczerpującymi artykułami zawierającymi słowa kluczowe sprytnie wkomponowane w tekst, unikać zaś będą wyświetlania stron ze skopiowanymi, lakonicznymi tekstami. Jeśli więc jakaś agencja obiecuje Ci miejsce w pierwszej dziesiątce, ale nic nie wspomina o optymalizacji treści, to cytując klasyka „Wiedz, że coś się dzieje”.

Roboty indeksujące określają jakość strony również poprzez badanie zaangażowania jej użytkowników. W skrócie – niski współczynnik odrzuceń, wysokie czasy spędzone na stronie i duża ilość wyświetlonych podstron dobrze świadczy o witrynie, która tym samym ma większą szansę zająć dobrą pozycję w SERPie. Dlatego obok audytu treści, należy sprawdzić szybkość ładowania strony, łatwość nawigacji i inne czynniki kształtujące pozytywne doświadczenia użytkownika. Oprócz optymalizacji treści, do działań SEO zalicza się również budowanie sieci linków do naszej witryny. Oczywiste jest, że do wartościowych treści powinny prowadzić liczne odwołania – z blogów, forów, portali społecznościowych, czy innych tematycznych witryn. Oferta dobrej agencji reklamowej powinna więc zawierać taki punkt.

To jednak nie wszystko. Budowanie pozycji witryny wymaga także dopasowania jej kodu źródłowego do algorytmów wyszukiwarki tak, aby ułatwić indeksowanie podstron i wyróżnić szczególnie ważne słowa kluczowe. Do najważniejszych działań optymalizacyjnych zalicza się budowanie znaczników tytułów stron, opisów meta description, optymalizację adresów URL podstron, oraz nadawanie alternatywnych opisów dla grafik i plików znajdujących się na stronie.

Trochę historii – Pierwsze algorytmy pozycjonujące wyszukiwarek brały pod uwagę jedynie słowa kluczowe zapisane w specjalnym metatagu, co dawało możliwość nadużywania tego niewidocznego dla użytkowników czynnika do wstawiania atrakcyjniejszych, (lecz niezgodnych z treścią strony) słów kluczowych. Dlatego z upływem czasu, roboty wyszukiwarek musiały brać pod uwagę więcej czynników (obecnie jest ich ponad 200), aby trafnie oceniać treść i przydatność stron www. Podsumowując, proces optymalizacji SEO jest długofalowy. Nie da się znacząco poprawić pozycji serwisu w wynikach wyszukiwania z dnia na dzień, podobnie jak nie da się zagwarantować osiągnięcia pierwszej czy nawet drugiej lub trzeciej pozycji w Google. Kampanie SEO można porównać do stopniowego budowania solidnych fundamentów, które będą nam jednak służyć przez lata. Jeśli więc zależy nam na spokojnym budowaniu pozycji, a nasz biznes jest w miarę stabilny, to powinniśmy zainteresować się działaniami SEO.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o marketingu internetowym, szukasz dobrej agencji lub myślisz o tym, by samemu zająć się promocją swojej firmy, to zapraszamy na konferencję marketingON.

Jeśli jednak chcemy natychmiastowych efektów, a frazy, na jakie chcemy być widoczni, często się zmieniają, lepiej pomyśleć o czymś innym.



Płatne kampanie w wyszukiwarce (SEM) prezentują zupełnie inne podejście. Za ich pomocą umieścimy link do naszej witryny na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, przed wynikami organicznymi. Ich największa zaleta to możliwość precyzyjnego i szybkiego dotarcia do użytkowników bez konieczności powolnego budowania pozycji poprzez SEO. O sukcesie kampanii SEM decyduje odpowiednio przygotowana struktura słów kluczowych, na które będzie wyświetlać się nasza reklama. Muszą to być słowa precyzyjnie dopasowane do naszego biznesu, a jednocześnie dostatecznie popularne i w miarę tanie. Kierowanie kampanii na najbardziej oblegane słowa kluczowe może szybko pochłonąć cały budżet i nie przynieść oczekiwanych rezultatów. W ekstremalnych przypadkach cena za jedno kliknięcie może dochodzić nawet do 60 złotych!

Oprócz słów kluczowych niezmiernie istotna jest lista wykluczających słów kluczowych. Przykładowo duży inwestor ustawia kampanię na słowo kluczowe „deweloper z Warszawy”. Bez wykluczeń, jego reklama może się wyświetlić na zapytanie „najgorszy deweloper z Warszawy”, czy „przekręt dewelopera z Warszawy”. Nikt raczej nie chce, aby jego reklama pojawiała się w takim kontekście, dlatego warto sprawdzić, czy agencja, z którą zamierzamy podjąć współpracę, jest tego świadoma i ma plan minimalizujący prawdopodobieństwo wystąpienia takich „kwiatków”. Czynnikiem mającym duży wpływ na skuteczność kampanii SEM jest sama treść reklamy. Do dobrych praktyk zalicza się testowanie różnych przekazów i wybieranie tych najlepszych . Kampanie SEM należą do najefektywniejszych metod promocji w sieci. Umożliwiają użytkownikom znalezienie naszego serwisu w gąszczu wyników wyszukiwania od pierwszych chwil trwania kampanii. Oczywiście efekt ten utrzymuje się tak długo, jak długo jesteśmy w stanie ponosić koszty kampanii.

Systemy reklamowe oferują rozbudowane mechanizmy kierowania reklam na pożądanych użytkowników. Możemy m.in. określać

geograficzny zasięg reklam,

używać remarketingu

zawężać wyświetlanie reklamy do użytkowników w odpowiednim wieku i o odpowiednich zainteresowaniach. Dzięki temu reklamy wyświetlają się jedynie osobom zainteresowanym danym tematem i nie przeszkadzają pozostałym użytkownikom sieci. Wybór pomiędzy SEO a kampanią SEM jest uzależniony przede wszystkim od celu biznesowego. Kampanie SEM pozwalają zaistnieć na przykład nowym sklepom internetowym, które zazwyczaj nie mają czasu na mozolne budowanie swojej pozycji. Jeśli jednak zamierzamy być liderem w branży, to lepiej posłuży nam optymalizacja SEO, co najwyżej uzupełniona doraźnymi działaniami SEM. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o marketingu internetowym, szukasz dobrej agencji lub myślisz o tym, by samemu zająć się promocją swojej firmy, to zapraszamy na konferencję marketingON.