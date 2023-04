Serce w naprawie, czyli nowy zabieg w szpitalu w Nowej Soli. Pacjenci nie muszą już jeździć do dużych ośrodków

Rozmowa z dr hab., n. med. Jarosławem Hiczkiewiczem, prof. UZ - kierownikiem Kliniki Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli

- Mamy dobrą wiadomość! W szpitalu w Nowej Soli wykonywane są już zabiegi, na które pacjenci musieli jeździć do większych ośrodków w kraju. Pomoc otrzymują chorzy na serce, czyli…

To jest zabieg, który wykonuje się u pacjentów, którzy mają chorobę niedokrwienną serca (choroba wieńcowa) i którzy mimo stosowanego optymalnego leczenia, nadal odczuwają cały czas bóle. Co to znaczy optymalne leczenie?

To znaczy, że zostało wykonane już wszystko, co w takiej sytuacji możemy zrobić, czyli zastosowano leczenie farmakologiczne i inwazyjne. Pacjent ma wykonaną koronaplastykę albo bajpasy i więcej tętnic nie można już naprawić. Ciągle odczuwa ból.

Serce w naprawie, czyli nowy zabieg w szpitalu w Nowej Soli.... +3 Zobacz galerię

Wtedy ratunkiem jest zabieg, który nazywa się Reducer? Na czym on polega?

Zabieg polega to na tym, że przez nakłucie żyły szyjnej wprowadza się do zatoki wieńcowej urządzenie, które powoduje lepsze odżywienie mięśnia sercowego.

Dokładniej mówiąc, urządzenie ma za zadanie zmniejszenie średnicy żyły. To natomiast powoduje, że odpływ krwi z serca jest zmniejszony i dzięki temu jest lepsze ukrwienie mięśnia sercowego. A jak jest lepsze ukrwienie mięśnia sercowego, to są mniejsze dolegliwości.

Pacjent od razu lepiej się poczuje?

Po wszczepieniu tego urządzenia dolegliwości powoli zaczną się zmniejszać. Już na drugi dzień po zabiegu pacjenci odczuwają poprawę i lepiej się czują.

Od dawna te zabiegi są wykonywane na świecie?

Na świecie te zabiegi wykonywane są od trzech lat, w Polsce tylko kilka ośrodków się na nie decydowało. Z jednej strony są one dosyć skomplikowane, z drugiej strony są to drogie urządzenia. Dlatego pewnie w Polsce tych zabiegów wykonuje się nadal mało.

Nie każdy ośrodek ma taką możliwość?

By wykonywać takie zabiegi, w ośrodku musi być odpowiedni personel (lekarz, pielęgniarka, technik), a także odpowiednie wyposażenie. My tym wszystkim dysponujemy, dlatego takie zabiegi możemy wykonywać. Dużo pacjentów kwalifikuje się do takiego zabiegu?

W skali województwa to kilkaset osób. Najważniejsze jest to, że teraz jesteśmy w stanie pomóc tym pacjentom, którym dotychczas stosowane metody leczenia nie przynosiły poprawy.

Dziękuję za rozmowę.

