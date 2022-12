Setki dzieci zagrają w piłkarskim Turnieju Mikołajkowym Falubaz Cup

Organizatorzy imprezy twierdzą, że to „jedyny taki w województwie lubuskim piłkarski turniej dla dzieci w hali, w którym każdego dnia udział biorą setki dzieci i każde z nich po ostatni gwizdku zostaje nagrodzone”. Rywalizacja rozpocznie się 3 i 4 grudnia w hali tenisowej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. A 10 grudnia przeniesie się do nowosolskiej sali „Elektryka” przy ul. Piłsudskiego.

Tańce, triki i pokazy…

Oprócz wrażeń sportowych, organizatorzy gwarantują też dobrą zabawę: „Tańce, triki i pokazy, czyli nie tylko piłka na Falubaz Cup! Jak zawsze podczas naszych turniejów w przerwach między meczami, a ceremonią wręczania nagród, będzie bardzo widowiskowo. W sobotę 3 grudnia w Drzonkowie nasi zawodnicy oraz ich kibice będą mogli zobaczyć występy Studia Tańca i Ruchu Move it, Stowarzyszenia 4Tutti, a także naszego trenera Łukasza Rostalskiego, który jak zawsze zaprezentuje najnowsze piłkarskie triki z gatunku freestyle football. Takich atrakcji nie zabraknie również w niedzielę. Na żywo przekonamy się, co potrafią członkowie Artystycznej Szkoły Rozwoju ASR oraz tancerze ze Studia Tańca Spoko Family i Szkoły Tańca Gracja”.

Gramy i pomagamy

W zaproszeniu na zawody czytamy również, że: „Mikołajkowy turniej Falubaz Cup, to jak zawsze też charytatywna sprzedaż cegiełek, loterii, kalendarzy i oczywiście licytacje gadżetów sportowych! A wszystko po to, żeby dobrym gestem wesprzec leczenie najmłodszych. W tym roku chcemy pomóc Bartkowi ze Świebodzina, który cierpi na zespół mielodysplastyczny. Jest to choroba szpiku, która nieleczona doprowadza do ostrej białaczki szpikowej. Pieniądze ze zbiórki będą przeznaczone na nowy, jeszcze niedostępny w Polsce lek, który jest jedyną nadzieją na uratowanie życia Bartka”.