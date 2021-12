Sezon 2022. Żużlowcy Falubazu Zielona Góra już wiedzą, jak potoczy się walka o awans do PGE Ekstraligi

Pierwszoligowcy w każdej kolejce spotkań będą zwykle rywalizować przez trzy dni, dlatego nie jest jeszcze znany dokładny termin pierwszego w sezonie 2022 meczu zielonogórskiej drużyny. Wiadomo, że inauguracyjna seria rozegrana zostanie od 9 do 11 kwietnia. Wiemy też już, że żużlowcy Falubazu będą mieli wolne w Wielkanoc, ponieważ ich wyjazdowy mecz z Wilkami Krosno ze świątecznej kolejki (16-17 kwietnia) został przełożony na 25 kwietnia. To oznacza, że podopiecznych trenera Piotra Żyty będą czekać dwa dalekie wyjazdy w krótkim czasie, ponieważ 23 lub 24 kwietnia rozegrają mecz w niemieckim Landshut.

O awansie do PGE Ekstraligi zdecydują finały play off

Sezon zasadniczy zakończy się 25 lipca, później – podobnie, jak w PGE Ekstralidze - sześć zespołów przystąpi do fazy play off. W ćwierćfinałach najlepsza drużyna zmierzy się z szóstą ekipą w tabeli, druga z piątą, a trzecia z czwartą. Zwycięzcy dwumeczów awansują do półfinałów, a stawkę uzupełni zespół, który spośród trójki przegranych będzie miał najlepszy bilans. Później cztery drużyny rozegrają dwumecze półfinałowe, a na koniec dwa najlepsze zespoły w finałach walczyć będą o awans do PGE Ekstraligi.