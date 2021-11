Sezon rozpoczęty. Zielonogórskie „Foczki” zanurzyły się w zimnej wodzie Cezary Konarski

Zielonogórskie „Foczki" – słynna grupa morsów – rozpoczęła sezon kąpieli w zimnej wodzie. Na to wyjątkowe wydarzenie ekipa wybrała rzekę Kwisę. - Już od jakiegoś czasu szykowaliśmy się do inauguracji sezonu, ale czekaliśmy na odpowiednie warunki atmosferyczne, bo uznaliśmy, że wcześniej było za ciepło – powiedziała „przewodnicząca" Ula Jankowska, która jest motorem napędowym „Foczek". - Nie mogliśmy doczekać się wspólnego morsowania, dlatego radość była ogromna. Po kąpieli urządziliśmy sobie piknik z pieczeniem kiełbasek. Chcielibyśmy co weekend spotykać się na wspólnym morsowaniu. Członkowie naszej grupy nie tylko morsują, spotykamy się również na zajęciach indoor cycling, czy aqua aerobiku. Zachęcam wszystkich do przyłączenia się do nas, łatwo można znaleźć nas na Facebooku. „Foczki" planują m.in. udział w wielkim morsowaniu w Bałtyku, podczas dorocznej imprezy, która w przyszłym roku odbędzie się w lutym w Mielnie.