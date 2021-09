Siedem najciekawszych destynacji na wycieczkę autem z Zielonej Góry. Tam nie ma tłumów, a okolica przepiękna

Jesienią i zimą nie ma co porywać się na długie trasy i zaliczanie wielu miejsc. Lepiej wybrać jedno i spokojnie tam pospacerować. Wiosną i latem miejsca można łączyć i w jeden dzień zwiedzać dwa, to możliwe, kiedy jest dłuższy dzień.

Są tablice ostrzegające o jakich porach odbywają się strzelania do skał i wtedy zabronione jest zbliżanie się. W pozostałych godzinach jest spokojnie. Samą Wilczą Górę zobaczymy tylko z dołu, a i tak zrobi wrażenie, tak jak samo dojście do niej aleją dzikich czereśni (warto przyjechać latem, owoce są przepyszne), a potem wspinać się ścieżkami w górę wśród innych drzew. Po drodze trafimy na Wilczą Jamę i Niedźwiedzią Jamę oraz Skalny Wodospad.

116 km, ok. 1,5 godziny. Jedziemy przez Nową Sól, Nowe Miasteczko, Chojnów. Wejście z parkingu przy drodze pomiędzy Złotoryją a Wilkowem. Wilkołak to wygasły wulkan i działająca kopalnia bazaltu. Góra liczy 367 metrów n.p.m.

117 km, 1,5 godz. Trasa jak wyżej. Kruczych Skał nie brakuje na Dolnym Śląsku, ale nam chodzi o miejsce w Jerzmanicach Zdroju. W tej miejscowości znajduje się zakład poprawczy, jeśli to może być jakimś odróżnieniem. Jadąc od Zielonej Góry trzeba go minąć i kierować się na dawną stację kolejową. Tam jest miejsce przy torach na zaparkowanie samochodu. A skały znajdują się tuż za torami.

Spacer z wózkiem dziecięcym, lub psem jak najbardziej tędy wskazany. Blisko mamy do Złotoryi, którą warto odwiedzić, kiedy będzie znów można bezpiecznie chodzić w tłumie i znów będą otwarte atrakcje. Warto zapamiętać Muzeum Złota i wieżę widokową. W centrum miasta są pyszne tosty, jak za dawnych lat, albo i lepsze. Jeśli został Wam czas, a nie jest jeszcze ciemno, można zatrzymać się nad kąpieliskiem. Jest po drodze do Zielonej Góry ze Złotoryi. Ładne miejsce, warte uwagi też inną porą roku, niż latem. Są ścieżki wokół jeziorka. I widoki warte uwagi.

130 km. ok. 2 godz. Trasa przez Kożuchów, Szprotawę, Bolesławiec, Lwówek Śląski. Zamek Lenno jest nieczynny z powodu pandemii od 7 listopada 2020 r. do odwołania, ale trasy dookoła są spacerowe. Na zdjęciach w galerii zobaczycie, jak to miejsce wygląda. Może wybierzecie się do środka ruin z piękną wieżą widokową latem. Po drodze na szczyt z zamkiem są zabudowania innego zabytkowego obiektu, w którym powstała kawiarnia. Jest też zabytkowy kościół św. Jadwigi oraz Rezerwat przyrody Góra Zamkowa.

Trasa: ok. 180 km, czas ok. 2,5 godz. Jedziemy S3 przez Legnicę, Jawor, aż do Jaromierza, tam skręcamy na Janowice Wielkie. W paśmie górskim Rudawy Janowickie znajdziemy Góry Sokole, czyli m.in. Krzyżną Górę (654 m n.p.m.) i Sokolik (623 m n.p.m.). Parkingu szukamy w okolicy miejscowości Karpniki, za Janowicami Wielkimi.

Do gościńca i trasy spacerowej prowadzi wąska droga. Jeśli macie obawy, czy miniecie się z innym samochodem, a zawrócić się nie da, to auto można zostawić wcześniej i wybrać się tędy po prostu na dłuższy spacer.

Niedaleko, ale ta, już lepiej podjechać samochodem, jest zabytkowa wieża. To jeden z najważniejszych średniowiecznych zabytków w Polsce. Jeśli będzie zamknięty z powodu pandemii koronawirusa to można chociaż z zewnątrz obejrzeć to miejsce. Poczytać o tym miejscu można portalu wieży tutaj: wieża książęca Zdjęcia ze środka są w naszej galerii.

Oczywiście, to obrzeża Jeleniej Góry, gdzie można kupić coś do jedzenia na wynos. Jeśli chcecie uniknąć większego miasta, warto zabrać ze sobą kanapki.

6. Kolorowe jeziorka

Trasa: 174 km, dojazd ok. 2 godziny. Jedziemy S3 przez Legnicę, Jawor w okolicy Bolkowa wjeżdżamy na drogę nr 5, jedziemy do Marciszowa, z którego kierujemy się do Wieściszowic.