Sięgają po kolejne medale i torują sobie drogę do najważniejszych imprez sezonu

- Wielkie gratulacje należą się też naszym zawodnikom, którym nie udało się zdobyć medali – dodał Anatol Kałasznikow. - Jako pierwszy w turnieju wystartował nasz najmłodszy zawodnik Aleksander Bińczycki. Jedno zwycięstwo dzieliło go od miejsca na podium. Jego brat Emil startował w najliczniejszej grupie, gdzie również i on w repasażach, po wielu starciach w konkurencji kumite musiał uznać wyższość rywala. Z kolei Michał Warzecha startował w jednej grupie razem z braćmi Sokołowskimi, gdzie o trzecie miejsce w konkurencji kumite walczył z Krzysiem. Gratulacje składamy wszystkim naszym zawodnikom za pięknego, sportowego ducha walki. Żadna wygrana dla naszych przeciwników nie była łatwa. To był kolejny duży turniej, który miał na celu sprawdzenie umiejętności naszych zawodników przed zbliżającymi się mistrzostwami Polski w Lublinie oraz zawodami Pucharu Polski w Kraśniku. Dziękujemy naszemu trenerowi Mirosławowi Kuciarskiemu za bardzo dobre przygotowanie zawodników do startów.