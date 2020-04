Skąd pochodzą osoby zakażone kornawirusem w woj. lubuskim?

62 – tyle przypadków zakażenia koronawirusem - w tym ozdrowieńcy - odnotowano dotychczas na terenie woj. lubuskiego (dane do wtorku 7 kwietnia, do godz. 11.30). Skąd pochodzą wszyscy pacjenci, którzy przebywają w naszym regionie? Przejdź do galerii>>> Koronawirus. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?

Jacek Katos