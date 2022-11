Skarbówka wchodzi na konta Polaków. Są pierwsze wyniki kontroli kont bankowych przez Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy prześwietla konta Polaków. Nowe kompetencje urzędnicy otrzymali na początku lipca. Ułatwiają one urzędowi skarbowemu kontrolę kont bankowych. Choć wcześniej była taka opcja, dotyczyło to wyłącznie kont osób podejrzanych. Nowe przepisy mają jednak dotyczyć wszystkich, a urzędnik może sprawdzić konto bez żadnego trybu. Co dokładnie się zmieni? Oto szczegóły! WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O KONTROLI SKARBÓWKI POZNASZ >> TUTAJ

