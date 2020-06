Skarby osiedla Leśnego. Zobacz, jakie okazy można tam spotkać

Patrzymy pod nogi

- Jakie są tu rośliny? - pytamy panią Wandę, która spaceruje po okolicy osiedla Leśnego.

- Hmmm, do niedawna rosły tu piękne czerwone maki i kwitły akacje. Tak tu pachniało, że zapach roznosił się daleko i docierał do naszych okien - mówi pani Wanda. - A tutaj w dole, pojawiła się wędrowna pasieka. Ale już ją zabrali. Teraz widzę, że kwitnie czarny bez. A na osiedlu zauważyłam dużo rumianku. Co jeszcze? No przyznam szczerze, że nie wiem. Następnym razem baczniej się będę przyglądać temu, co u nas tu rośnie.