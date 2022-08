Skażona Odra. Wojewoda o rtęci w Odrze. Zielonogórski PZW wystosował ostrzeżenie. 150 żołnierzy do pomocy w Lubuskiem

W czwartek (11 sierpnia) niemieckie media podały, że pierwsze badania rzeki w Frankfurcie nad Odrą wykazały duże stężenie rtęci. Zielonogórski PZW zawiesił wszelkie działania na Odrze. 150 żołnierzy wysłano do działań na Odrze i są oni do dyspozycji wojewody lubuskiego.

Godz. 13.10 w Kostrzynie powstaje zapora na Odrze Po godzinie 12.00 do Kostrzyna nad Odrą przyjechali strażacy, którzy przywieźli ze sobą zaporę. Jest ona we fragmentach i po rozłożeniu będzie miała za zadanie zatrzymać śnięte ryby, które płyną nurtem rzeki. Powstaje za miejscem, gdzie Warta wpada do Odry, na wysokości os. Drzewice. Na miejsce, gdzie powstaje zapora, dojechał wojewoda Władysław Dajczek i burmistrz Kostrzyna Andrzej Kunt. - Polegamy na służbach, które na bieząco monitorują stan rzeki. Służby wykonują swoje zadania. Monitorowane jest też ujęcie wody dla miasta - mówi burmistrz. Na miejsce, gdzie powstaje zapora na Odrze, dojechał wojewoda Władysław Dajczak i burmistrz Kostrzyna Andrzej Kunt. Jakub Pikulik 13.10 Żołnierze pomogą oczyszczać rzekę Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczynają prace na Odrze i będą zbierać śnięte ryby - ponformował wojewoda lubuski. Żołnierze pomogą w oczyszczaniu rzeki źródło: Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski/Facebook Godz. 11.50 Sytuacja w Parku Narodowym "Ujście Warty" Park Narodowy "Ujście Warty" zamieścił informacją, że w związku z sytuacją na Odrze monitorowany jest stan w Parku. Po dzisiejszych (12.08.22.) kontrolach, pracownicy Parku Narodowego "Ujście Warty" nadal nie zauważyli nic niepokojącego. Następną informację w tej sprawie będzie przekazana we wtorek.

Godz. 11.45 Żołnierze już na miejscu Ochotnicza Straż Pożarna w Słubicach informuje, że na miejscu są już żołnierze, którzy mają pomagać z walką ze skutkami skażenia Odry. W związku z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze do Słubic zjechały się liczne siły i środki, mające na celu wspomóc działania. Na placu KP PSP w Słubicach zameldowało się Wojsko Polskie oraz pojazdy i łodzie z Komend Powiatowych PSP województwa lubuskiego.

Godz. 11.35 Wojewoda lubuski: - Poziom rtęci jest niższy niż dopuszczalny W piątek 12 sierpnia rano o sytuacji na lubuskim odcinku Odry rozmawiano w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas briefingu prasowego wojewoda Władysław Dajczak odnosił się m.in. do informacji, że Odra miałaby być skażona rtęcią (taką informację podały niemieckie media). - Jeśli ktoś podaje informację, że w Odrze jest podwyższony wskaźnik rtęci, to jest to absolutnie niemożliwe. Dziś wojewódzki inspektor ochrony środowiska potwierdził, że poziom rtęci jest dużo niższy niż dopuszczalny. On jest śladowy - mówił wojewoda. - Jedyną instytucją, aby stwierdzić poziom rtęci w Odrze na naszym terenie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 10-11 sierpnia takie badania zostały wykonane i są one poniżej dopuszczalnej normy - dodawał. Zdaniem służb, w Odrze jest wysoki poziom tlenu, a powodem śnięcia ryb nie jest zatrucie, ale działanie tlenu i uduszenie. - Wojewodowie z południowych regionów poinformowali już, że w Odrze w tamtych częściach Polski poziom utlenienia spada - mówił w piątkowy ranek wojewoda lubuski. Przeczytaj więcej: Katastrofa ekologiczna w Odrze. Mieszkańcy otrzymają SMS-y. Będą tamy na rzece Godz. 11.15. Strażacy i wojsko działają na Odrze W akcję usuwania skutków skażenia Odry w Lubuskiem zaangażowanych jest 37 strażaków, 13 łodzi strażackich, 10 busów, 4 quady, jeden dron. Na wysokości Kostrzyna nad Odrą jeszcze w piątek powstanie zapora, która będzie pomagać w odławianiu śniętych ryb. Do akcji zaangażowanych zostanie około 150 żołnierzy. - Będą pomagać w usuwaniu skutków skażenia. Sprzęt i logistykę zapewnia państwowa straż pożarna - mówi Dariusz Szymura, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. - Chcemy wyłapać jak najwięcej śniętych ryb, które jeszcze płyną. Nie możemy postawić sieci do dna, ponieważ wyłapalibyśmy wszystkie ryby - żywe i martwe - a tego chcemy uniknąć. Chcemy wyłapać te ryby, które są śnięte i płyną po powierzchni wody - mówił o zaporze na Odrze Waldemar Gredka, dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Przeczytaj też: Wyniki badań padniętych ryb z Odry najwcześniej w niedzielę wieczorem Godz. 11.10. Będzie wniosek o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak poinformowała, że jeszcze dziś (w piątek, 12 sierpnia), złoży wniosek o ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej. - Stan wyjątkowy związany z zagrożeniem klęską żywiołową daje rządowi specjalne uprawnienia. Będziemy też wnioskować o przyjęcie specjalnego programu ratunkowego dla Odry - mówi marszałek E. Polak. Godz. 10.30. Prezes Wód Polskich: nie ma potwierdzenia o rtęci w Odrze W piątek, 12 sierpnia rano, głos w sprawie wyników badań wody z Odry wykonanych Niemców, zabrał prezes Wód Polskich. - Na chwilę obecną to są doniesienia prasowe. Nie mamy potwierdzenia dotyczącego rtęci w Odrze. Mamy informację na temat podwyższonego pH, podwyższonej temperatury i dużej ilości tlenu w Odrze. Trafiła tam substancja powodująca duże natlenienie wody - skomentował prezes w rozmowie z Polsat News.

Niemieckie media o rtęci w Odrze

Fala śniętych ryb dotarła również do Frankfurtu nad Odrą. Jak podają niemieckie media, nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy pobrali próbki wody do badań. Pierwsze wyniki wskazują, że w Odrze znajduje się ogromne stężenie rtęci. Tak duże, że zabrakło skali.

- Wyniki analizy próbek wody z Odry wskazują na tak niespotykanie wysoki udział rtęci, że laboratorium musiało wykonać badania ponownie - donosi radio 91.7 ODERWELLE nadające we Frankfurcie nad Odrą. Nieoficjalnie wiemy, że po polskiej stronie, oprócz badań próbek wody, inspekcja weterynaryjna dokonuje sekcji na śniętych rybach, aby ustalić przyczyny obecnej sytuacji nad Odrą. Ponadto Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska ma kontaktować się ze stroną niemiecką w sprawie potwierdzenia (lub zdementowania) tamtejszych doniesień medialnych na temat rtęci. Wystosowaliśmy zapytanie do GIOŚ i czekamy na odpowiedź.

Działania na Odrze zawieszone

Informacja o możliwym wystąpieniu rtęci w Odrze sprawiła, że Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze zawiesił wszelkie działania na rzece. Jak czytamy w komunikacie: "Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze w związku z doniesieniami o skażeniu rzeki Odry rtęcią zawiesza działania związane z wyławianiem ryb z rzeki Odry. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności."

Dziś (12 sierpnia) w Cigacicach wolontariusze i wędkarze szykowali się do kolejnego odłowu śniętych ryb. Ze względu na ostatnie doniesienia, akcja została odwołana. - Mamy obecnie zarejestrowanych ok. 150 wolontariuszy, którzy chcą nam pomagać na poszczególnych odcinkach Odry w odławianiu padłych ryb - opowiada Sławomir Stańczak. - Wiele osób zgłosiło się również do dzisiejszej akcji, ale ta musi zostać odwołana do czasu, aż polskie służby ustalą, co zatruło Odrę. Jesteśmy w kontakcie z urzędem wojewódzkim, z wydziałem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Musimy wiedzieć, na co wolontariusze się narażają, pracując w Odrze. S. Stańczak dodaje, że do tej pory wolontariusze pracowali w rękawicach ochronnych, używali wiader, podbieraków, nawet wideł i grabi, aby wyciągać śnięte ryby z Odry. - Na tym etapie nie znamy stężenia substancji, która może być w Odrze i nie wiemy czy możemy pracować, jak do tej pory - dodaje Stańczak.

150 żołnierzy do pomocy na Odrze

Wczoraj minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak zapowiedział, że żołnierze zostaną wysłani do pomocy w usuwaniu zanieczyszczeń na Odrze.

- Żołnierze zostaną skierowani w rejon Odry. Terytorialsi i wojska operacyjne będą pomagać w usuwaniu zanieczyszczeń na rzece. Będą także w gotowości do realizacji innych zadań - napisał M. Błaszczak na Twitterze.

Polska Agencja Prasowa podała, że do dyspozycji wojewody lubuskiego oddelegowano 150 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, o czym poinformował wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. W gotowości do pomocy mają być również mundurowi z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. - Wszystkie działania, które są dziś podejmowane, Wojsko Polskie będzie wspierało. Wszystkie te, które są związane z usunięciem tych zanieczyszczeń - zapowiedział wiceszef MON.

Dlaczego rtęci nie wykryto podczas badań w Polsce?

Skontaktowaliśmy się z dr hab. Damianem Absalonem , profesor Uniwersytetu Śląskiego (grupa naukowców z UŚ przeprowadzała badania Odry między 15 a 24 lipca), aby zapytać go, jak to możliwe, że w Niemczech w Odrze wykryto rtęć, a w Polsce nie.

- Kiedy przywozi się próbkę do badań, to zleca się konkretne badania - informuje prof. Absalon. - Jeżeli nie zlecono badania na metale, to ich nie wykryto, ponieważ w ogóle ich nie szukano. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy taka sytuacja miała miejsce w przypadku badań próbek wody z Odry. W przypadku takich badań można wykonać tzw. profil, czyli sprawdzić co warto analizować w wodzie. Trzeba wiedzieć czego szukać. - Jeżeli doniesienia o rtęci się potwierdzą, to łatwiej będzie znaleźć sprawcę - dodaje dr hab. D. Absalon.

Wyniki badań padniętych ryb z Odry najwcześniej w niedzielę wieczorem

- Cały czas czekamy na próbki ryb z Odry do badania. Jeżeli próbki dotrą do instytutu dziś do końca dnia, to pierwsze wyniki badań być może będą w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano - powiedział dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach profesor Krzysztof Niemczuk.

- Wdrożyłem dyżur weekendowy, pomimo długiego weekendu i ryby zostaną zbadane w sobotę, niedzielę i w poniedziałek - powiedział. Wyjaśnił, że przygotowanie próbek do wysokospecjalistycznych badań trwa od 8 do 12 godzin. - Następne badanie w maszynie trwa około 12 godzin i w zależności od tego czy i na jakim etapie cokolwiek znajdziemy analiza wyników trwa około 6 godzin - dodał. Czytaj więcej >> Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej: Woda w Odrze staje się bombą biologiczną Niezależnie od skażenia chemicznego, przy takich parametrach fizyko-chemicznych, gnijącej faunie i wysokiej temperaturze powietrza, woda w Odrze staje się bombą biologiczną, która zagraża ludziom i zwierzętom - napisał na Twitterze ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski. Czytaj więcej >>> CZYTAJ RÓWNIEŻ:

