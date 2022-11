Sklep AMW, czyli jak przez internet kupić wojskową odzież i obuwie. W ofercie są już pierwsze zestawy świąteczne [ZDJĘCIA, CENY] Mateusz Różański

Do niedawna zakupy sprzętu i wyposażenia z AMW wiązały się z koniecznością wizyty w siedzibie AMW. Teraz jednak działa już sklep internetowy.

Sklepy AMW poza placówkami stacjonarnymi prowadzi także sklep internetowy, w którym co jakiś czas pojawiają się nowości, a teraz nawet... zestawy świąteczne! Pierwszy jest już dostępny. Żeby zobaczyć, co ciekawego można znaleźć w takim zestawie, jak i w ogóle internetowym sklepie Agencji Mienia Wojskowego, kliknij w zdjęcie powyżej i przejdź do galerii. Zapoznaj się też z najważniejszymi zasadami zakupów w tej placówce (porady poniżej).