Sklepy z militariami przeżywają oblężenie. Takiego zainteresowania nie było nigdy. Nie inaczej jest w Zielonej Górze

Sklepy z militariami. Schodzi wszystko

Ryszard Prędkiewicz prowadzi sklep z militariami od ok. 20 lat. Przyznaje, że tak dużych zakupów i takiego oblężenia jeszcze nie było. Zainteresowanie wszystkim, co może przydać się na wojnie zaczęło się natychmiast po pierwszych atakach Rosji na Ukrainę.

Militaria. Brakuje apteczek

Klienci szukali sprzętu termowizyjnego, a w sprzedaży jest noktowizyjny. Nie dostanie się kamizelek kuloodpornych 4 i 5 klasy.

Sprzedawane jest umundurowanie, buty, bielizna termoaktywna, zasobniki, pasoszelki. To, co jest najczęściej poszukiwane i co najtrudniej zdobyć to agregaty prądotwórcze, ale też apteczki.