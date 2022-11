Skoczyli na budynek urzędu miasta w Zielonej Górze, bo gwiazdy... spadły z nieba. Zobacz! Leszek Kalinowski

Po urzędzie miasta skakali ludzie-pająki. Przechodnie przystawali i obserwowali, co dzieje się na ścianie magistratu. Niektórzy żartowali, że to napad... Albo że to mycie okien. A chodziło o powieszenie świątecznych gwiazd, które spadły z nieba. To dzięki nim robi się już całkiem świątecznie w mieście...