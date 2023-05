„Skorpiony” jedynie kąsały. Enea Falubaz Zielona Góra sięgnął po pewny triumf

Enea Falubaz Zielona Góra - ebebe PSŻ Poznań 53:37

- Na pewno pojedziemy powalczyć z Falubazem – mówił przed meczem Tomasz Bajerski, były żużlowiec, a obecnie trener PSŻ-u Poznań, zdając sobie z pewnością sprawę z tego, że zdecydowanym faworytem meczu będzie naszpikowany mocnymi zawodnikami zespół z Zielonej Góry. „Bajer” komplementował zresztą ekipę gospodarzy: - Punktują ci, którzy mieli punktować. Nie ma Luke’a Beckera [Amerykanin wciąż leczy kontuzję – red.], ale to właściwie bez znaczenia. Wiadomo, jak jeżdżą Pawlicki, Buczkowski, Jensen czy Tungate. Ta czwórka robi wynik, do tego coś dorzuca Curzytek, więc uważam, że jest to mocna drużyna.

Debiut 18-letnieego Maksyma Borowiaka

Kolejny raz zielonogórzanie musieli radzić sobie bez zawodnika na pozycji U24, ale po raz pierwszy wystąpili z nowym juniorem Maksymem Borowiakiem, którego do składu wstawiono na pozycję rezerwowego. 18-latek został wypożyczony z Unii Leszno, ale nie jest to jego pierwsza przygoda z Falubazem. Młodzieżowiec startował w zielonogórskiej drużynie w sezonie 2022, wówczas w trakcie sezonu też został wypożyczony z leszczyńskiego klubu. Tamten ruch zielonogórskiego klubu okazał się bardzo dobry, junior szczególnie dobrze spisywał się na torze Falubazu.

Trzy razy bili rekord toru

Falubaz szybko uciekł poznaniakom

Zespół trenera Tomasza Bajerskiego oczywiście walczył, jak potrafił, ale to zielonogórzanie nadawali ton rywalizacji od początku spotkania. Falubaz wygrał cztery pierwsze wyścigi i prowadził 17:7. W kolejnej gonitwie goście jednak zaskoczyli miejscowych. Ze startu uciekli zielonogórzanom i nie oddali prowadzenia do mety, byli zawodnicy Falubazu Aleksandr Łoktajew i Antonio Lindbäck. Riposta gospodarzy była natychmiastowa, bo Krzysztof Buczkowski z Michałem Curzytkiem wygrali podwójnie, dzięki czemu Falubaz znów zbudował 10-punktową przewagę (23:13).

Młody Duńczyk wygrał trzy razy

Zielonogórscy kibice z pewnością liczyli na powtórkę wyniku w siódmej gonitwie. Były podstawy do takich nadziei, bo Przemysław Pawlicki i Rasmus Jensen mieli rywalizować z teoretycznie słabszymi rywalami. Mieli, bo ze strony Falubazu do boju ruszył jedynie Duńczyk. „Przemo” w ogóle nie ruszył spod taśmy, bo zepsuł mu się motocykl, ale zgodnie z regulaminem zamiast „defektu”, w protokole zapisano mu „wykluczenie”. Przemysław Pawlicki już na sprawnym sprzęcie wygrał 11. wyścig, a że jego koledzy w biegach numer 8 i 10 triumfowali 4:2, to zielonogórzanie prowadzili już 40:26. A pieczęć na meczu postawili kolejnym zwycięstwem 4:2 i przed wyścigami nominowanymi wygrywali 47:31. Poznańskie „Skorpiony” dzielnie walczyły jednak do końca. Gorąco robiło się na torze szczególnie wtedy, gdy na tor wyjeżdżali Aleksandr Łoktajew i Jonas Seifert-Salk. Młodziutki Duńczyk wygrał w Zielonej Górze trzy wyścigi.