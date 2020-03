Skradziona w Zielonej Górze honda została znaleziona pod Lubskiem. 28-latek usłyszał zarzuty

Policjanci z Lubska odzyskali kradziony samochód marki Honda CRV, warty 25 tys. zł. Zarzut paserstwa usłyszał 28-letni mieszkaniec powiatu żarskiego. Kradzione auto znajdowało się na posesji jednego z mieszkańców powiatu żarskiego. Po sprawdzeniu w systemie okazało się , ze pojazd został skradziony w ubiegłym roku w Zielonej Górze. Funkcjonariusze zatrzymali 28-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut paserstwa w warunkach recydywy, co oznacza, że kara może być surowsza. Zgodnie z Kodeksem karnym, kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W sprawach mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Wideo: Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to dzisiaj mamy do czynienia z początkiem całego procesu

KPP Żary