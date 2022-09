Skromne, ale stylowe. Takie jest mieszkanie Huberta Urbańskiego. Co robi w wolnym czasie prowadzący "Milionerów"? [Dużo zdjęć] Sara Watrak

Hubert Urbański to tajemnicza postać. Wszyscy znają go jako prowadzącego "Milionerów". W programie zachowuje pokerową twarz. A jaki jest naprawdę? Zobaczcie, jak mieszka Hubert Urbański. Ma sporo książek! Sylwia Dąbrowa Zobacz galerię (20 zdjęć)

Hubert Urbański to tajemnicza postać. Wszyscy znają go jako prowadzącego "Milionerów". W programie zachowuje pokerową twarz. A jaki jest naprawdę? Oto jego mieszkanie. Hubert Urbański ma sporo książek! Co jeszcze?