Skwierzyna: mężczyzna dostał 5 tys. zł kary za złamanie kwarantanny

W patrolach pomaga WOT i żandarmeria

„Policjanci od kilku tygodni sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do zakazów związanych z przemieszczaniem się, grupowaniem czy też przebywaniem w niedozwolonych miejscach. Kontrolowane są parki, skwery, tereny przy rzekach i jeziorach, lasy, place zabaw, obiekty sportowe i inne miejsca, w których może dochodzić do spotkań towarzyskich. W tym roku szybciej niż zazwyczaj uruchomiono policyjną łódź, za pomocą których policyjni wodniacy sprawdzają, czy nieodpowiedzialni ludzie nie grupują się na plażach oraz czy wędkarze nie korzystają z pięknej pogody, wybierając się na ryby. Do tego poza codziennymi obowiązkami związanymi z zabezpieczeniem ładu i porządku na terenie powiatu, funkcjonariusze każdego dnia kontrolują osoby objęte kwarantanną, sprawdzając czy przestrzegają oni zasad domowej izolacji. Do działań zaangażowani są również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej, którzy pełnią służby wspólnie z międzyrzeckimi policjantami” – informuje komenda.