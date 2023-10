Słodkie podziękowania dla policjantów z Krosna Odrzańskiego za pomoc w szybkim dotarciu do szpitala

W piątek (27 października) krośnieńską komendę odwiedziła Pani Aniela z rodziną, chcąc podziękować policjantom młodszemu aspirantowi Adrianowi Sulikowskiemu oraz aspirantowi Marcinowi Kaczyńskiemu , którzy na początku października pomogli w szybkim dotarciu do szpitala.

W poniedziałek (30 października) w Starosiedlu koło Gubina doszło do śmiertelnego wypadku. Motorower zderzył się z samochodem osobowym. Kierujący motorowerem mężczyzna zginął na miejscu.

„Moja wdzięczność jest ogromna, dlatego z całego serca BARDZO DZIĘKUJĘ”, to początek podziękowań kierowanych do policjantów krośnieńskiej drogówki, a w szczególności do młodszego aspiranta Adriana Sulikowskiego oraz aspiranta Marcina Kaczyńskiego.

Funkcjonariusze na początku października wykonali pilotaż pojazdu do szpitala, w którym jechała Pani Aniela. W piątek (27 października) postanowiła osobiście podziękować policjantom, którzy okazali jej zrozumienie i pomoc przekazując na ich ręce kartę z podziękowaniem, miniaturowe motocykle oraz słodki upominek.

Nielegalni migranci zatrzymani pod Krosnem: