Ślubowanie uczniów Technikum w Czerwieńsku. Mundurowa szkoła kształci kolejarzy i nie tylko...

- Myślę, że ślubowanie jest potrzebne, bo zaświadcza, że jesteśmy kolejarzami - ocenia Bartosz z klasy 3. - Jestem bardzo zadowolony z wyboru szkoły. Jest tu gama kompetentnych nauczycieli, którzy w ciekawy sposób podają nam wiedzę. To dobry wybór dla tych, co lubią kolejarstwo i mają dobre zdrowie, bo ono jest konieczne do wykonywania zawodu. Po szkole chcę zostać maszynistą.