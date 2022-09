Słupki SOS w Zielonej Górze. Jak mieszkańcy oceniają ten pomysł? WRACAMY DO TEMATU

AKTUALIZACJA, 8 września 2022 r.

W sprawie poniższego artykułu otrzymaliśmy list, który dostarcza wielu dodatkowych informacji na temat miejsca.

W czwartek, 25.08.2022 na s. 3 wydania papierowego GL ukazał się materiał p. Elizy Gniewek - Juszczak dot. słupka SOS w Parku Kolei Szprotawskiej, zatytułowany "To pierwszy taki słupek SOS w mieście".

Przy okazji instalacji pierwszego w mieście słupka SOS warto zauważyć, że ta miejska nowość jest inwestycją z Budżetu Obywatelskiego.

Pomysł posadowienia takiego punktu szybkiego powiadamiania wraz z defibrylatorem powstał już w 2017 roku w środowisku miłośników kolei szprotawskiej, podczas konsultacji związanych z głosowaniem do poprzednich budżetów obywatelskich. Został on odpowiednio opracowany przez aktywistów miejskich, a następnie zgłoszony i uzyskał akceptację zarówno mieszkańców jak i władz miasta Zielona Góra. Jest to integralny element siłowni pod chmurką dla seniorów.