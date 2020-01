Służyć w miłości to książka wywiad wydana z okazji 25. rocznicy święceń biskupich Stefana Regmunta

Ksiądz biskup Stefan Regmunt ukończył nie tylko studia teologiczne. Jest również magistrem psychologii. Służył w wojsku. Umie grać na flecie poprzecznym, fortepianie, klarnecie i saksofonie. - Dzisiaj po wielu latach przerwy w ćwiczeniach nie jestem już taki sprawny, abym koncertował. Oczywiście zagrać potrafię, ale w bardzo prywatnych okolicznościach - przyznaje bp. Stefan Regmunt w wywiadzie, jakiego udzielił księdzu Waldemarowi Kostrzewskiemu.

Był wielki szturm do nieba o szczęśliwy powrót do zdrowia

W książce „Służyć w miłości” znaleźć można wiele ciekawostek, do tej pory nieznanych lub znanych wąskiemu gronu. Można też dowiedzieć się jak trudną była decyzja o rezygnacji z funkcji biskupa diecezji zielonogórsko - gorzowskiej. To była pierwsza taka decyzja w Polsce.

- Otrzymywałem dużo znaków wsparcia Polski i nie tylko. Wierni podziwiali mnie za podjętą decyzję. Wskazywali, że nie jest łatwo zrezygnować z tego, co już się posiada i że podziwiają sposób rozwiązania trudności zdrowotnych - wyjaśnia w książce ks. biskup.

Biskup Stefan był śmiertelnie chory. Konieczny był przeszczep. - Był wielki szturm do nieba o szczęśliwy powrót do zdrowia - mówi biskup w wywiadzie. Kilka godzin przed operacją, w nocy odprawiona została msza św. Na ołtarzu były relikwie św. Jana Pawła II. Operacja okazała się udana. Ksiądz biskup wrócił do zdrowia.