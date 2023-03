Smak domowego majonezu pogodzi fanów dwóch popularnych marek. Ten majonez jest pyszny i kosztuje tylko kilka złotych

Niektórzy mogą pamiętać, jak babcia kręciła majonez w makutrze i kręciła tylko w jedną stronę, bo inaczej się warzył. Podobno warzył się też w czasie burzy. A tak naprawdę chodzi o jedną zasadę. Zastosujesz, to wyjdzie, a jeśli przekombinujesz, zwarzy się.

Wielkanoc 2023. Najlepszy majonez domowy

W ostatnich tygodniach ceny majonezu biją rekordy. Ok. 9 zł za słoik 400 ml może odstraszyć największego fana tego sosu na zimno. Zamiana ulubionej marki na inną, czasem równie znaną, a czasem mało popularną, może się wcale nie opłacać, ze względu na inny smak. Może się przytrafić, że wydane mniejsze pieniądze i tak będą stracone, bo "to nie to".

Podobno smakosze majonezu dzielą się na fanów dwóch firm, ale można ich pogodzić smakiem domowego majonezu. Ten jest po prostu najlepszy.

Cenimy domową kuchnię, a smaki z rodzinnego domu zostają w pamięci na zawsze. Czemu by nie spróbować tego z majonezem, żeby dzieci zapamiętały ten smak i dorośli docenili? Jest też inny argument za domowym majonezem, można go mieć bez wychodzenia z domu. Ważnym argumentem za wykonaniem tej zaledwie kilkuminutowej pracy jest wspomniana oszczędność pieniędzy. Porcja majonezu do domowej sałatki, czy gotowanych jaj to koszt zaledwie kilku złotych.

Domowy majonez. Klucz do sukcesu jest jeden

Strach przed salmonellą ze względu na surowe jajo można raczej wykluczyć. Fermy kurze w kontekście ptasiej grypy i nie tylko jej, są pod ścisłym nadzorem. Zatem chyba nie ma się co bać o zakażenie. Nie trzeba się też obawiać o to, czy domowy sos wyjdzie, czy nie wyjdzie. Trzeba tylko przestrzegać jednej zasady. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest jednakowa temperatura wszystkich składników. Najlepiej dzień wcześniej wyciągnąć musztardę z lodówki. Może stać poza chłodziarką, nic jej się nie stanie. Podobnie jaja, ich zresztą w ogóle nie trzeba trzymać w lodówce, w sklepie są w kartonowych wytłaczankach i temperatura pokojowa im nie szkodzi. Tak samo jest z olejem, którego przechowujemy w kuchennej szafce. Nie próbuj: ogrzewać musztardy z lodówki na łyżeczce nad ciepłą wodą

wkładać musztardy z lodówki do piekarnika na chwilę

ogrzewać jaj w ciepłej wodzie

Te sposoby na uzyskanie jednakowej, pokojowej temperatury składników nie działają! Przy każdej z takich prób majonez warzy się, czyli pływają grudki w oleju i nie chcą nijak się połączyć. Można próbować potem wykorzystać zważony majonez, robiąc już wszystko tak, jak należy, i do gotowego majonezu wcierać ten zwarzony, ale i tak jest ryzyko, że zmarnujemy kolejne składniki.

Domowy majonez. Przepis. Składniki

Wszystkie składniki na domowy majonez wyciągamy na blat. Dużo tego nie ma. To jest dobra krótka lista. Jedno żółtko.

Łyżeczka musztardy o ulubionym smaku, a najlepiej ostra.

Olej, taki jak zwykle kupujesz, ok. 250 ml.

Na koniec odrobina soli i soku z cytryny. Potrzebne jest wysokie naczynie, garnek do gotowania mleka, wysoki słoik, na tyle szeroki, aby zmieściły się w nim widełki majonezu.

Na dnie naczynia umieszczany żółtko, musztardę, odrobinę oleju, szczyptę soli. Mieszamy łyżką. Tak zmieszane składniki zaczynamy na małych obrotach mieszać mikserem, jak zaczyna się zagęszczać wlewamy małym strumieniem olej. Dalej miksujemy na małych obrotach. Olej można przelać do szklanki, żeby wiedzieć, ile już zużyliśmy. Ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Będzie widać, czy już jest wystarczająca ilość majonezu, a z butelki łatwiej wylewać cienki strumień, niż ze szklanki, po której olej po prostu cieknie.

Na zdjęciach w galerii zobaczysz, jak wyglądają poszczególne etapy. Wszystko trwa tak naprawdę chwilę. Opisanie tej instrukcji zabrało więcej czasu niż zrobienie majonezu. Ale kiedy raz zrobisz, następnym razem będziesz wiedzieć i ograniczysz kupowanie tego sosu ze sklepu. Domowy jest pyszny. Dzięki cytrynie zachowa świeżość. Może stać w zakręconym słoiczku w lodówce pewnie z tydzień, ale po co ma leżeć? Warto go szybko zużyć, bo smakuje wyśmienicie. Nadaje się do sałatki jarzynowej, pasty jajecznej, jaj w majonezie. Jest sztywny i lśniący.

Domowy majonez. Koszt

Domowy majonez jest naprawdę tani. Jajo to koszt ok. 1 zł. Wykorzystamy tylko żółtko. Ok. 250 ml oleju to koszt ok. 2,5 zł.

Łyżeczka musztardy, odrobina cytryny i soli jest trudna do policzenia.

Zatem, duża szklanka domowego majonezu to koszt ok. 3,5 zł.

