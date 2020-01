SMARDZEWO - WOLIMIRZYCE. Niezwykłe spotkanie oko w oko z łosiem! Zwierzę przechadzało się leniwie tuż pod nosem pani Joanny [ZDJĘCIA, FILM]

Cóż za spotkanie!

Do niezwykłego spotkania samca łosia oraz naszej Czytelniczki, Pani Joanny, doszło w gminie Szczaniec, pomiędzy Smardzewem a Wolimirzycami. Była niedziela, 26 stycznia i piękne, choć nieco mgliste popołudnie. Około godziny 13.30 na jednym z tamtejszych pól dojrzała sporych rozmiarów zwierzęta.

- Wybrałam się do sąsiedniej wioski na spacer po parku. W drodze powrotnej zauważyłam na polu duże zwierzęta. Myślałam, że to jelenie. Zatrzymałam się i ku mojemu zdumieniu okazało się, że to łosie. Była ze mną moja 8-letnia córeczka Jagoda. Niestety pani łoś poszła do lasu, a ten ogromny, dostojny byk spokojnie się pasł na polu, nie robiąc sobie nic z mojej obecności. Obie z córką obserwowałyśmy go z zapartym tchem. Pierwszy raz widziałyśmy łosia na wolności z odległości około 50 metrów. Żartowałyśmy z córką, że skoro nie ma śniegu, to są chociaż "prawie" renifery - relacjonuje Joanna Bociańska.